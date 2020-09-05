Смешные анекдоты на 6 сентября

Смешные анекдоты на 6 сентября
Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/www.globallookpress.com
Шутки о жизни и веселых ситуациях поднимут настроение
  • Случай в ЗАГСе. Женщина произносит торжественную речь, дело доходит до главного вопроса: готов ли он взять супругу в жены. 

– А можно ей перед этим хотя бы маску снять?

– Нет, молодой человек, не положено. У нас в стране режим ограничений действует. 

– Режим пройдет, а мне с ней всю жизнь жить...

  • Я вообще девушка ветреная. С утра, посмотрев на себя в зеркало, мечтаю о муже пластическом хирурге. Вечером хочу супруга кондитера, а ночью мечтаю о массажисте. И как тут себе кавалера найти...
  • Женщине приходится в семье еще и роль переводчика исполнять: сначала с пьяного языка переводит на нормальный, а после еще и детский лепет объяснить может. 
  • Раньше, когда смотрел на фото, вспоминал приятные моменты: посиделки с друзьями, родных. А сейчас, когда смотришь на снимки, не можешь отвязаться от вопроса: натуральные или фотошоп?
  •  – Господи, это было потрясающе. Если не затруднит, можете повторить еще?

– Ваш кредит погашен...

– Ооо, да!!!

  • Сидит бабка у дороги, торгует зеленью. Один пучок – 20 рублей. Мимо нее каждый вечер проходит один и тот же человек и постоянно просто так, не говоря не слова, отдает ей 20 рублей и уходит. И вот в один из дней он подходит к ней, кладет деньги, но уйти не успевает. Бабка хватает его за руку и пристально смотрит в глаза. 

– Бабушка, вас, видимо, интересует, почему я каждый день кладу вам деньги?

– Нет, милок. Это меня вовсе не интересует. Хотела предупредить, что с сегодняшнего дня пучок зелени стоит 30 рублей. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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