Смешные анекдоты на 6 сентября

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– А можно ей перед этим хотя бы маску снять?
– Нет, молодой человек, не положено. У нас в стране режим ограничений действует.
– Режим пройдет, а мне с ней всю жизнь жить...
– Ваш кредит погашен...
– Ооо, да!!!
– Бабушка, вас, видимо, интересует, почему я каждый день кладу вам деньги?
– Нет, милок. Это меня вовсе не интересует. Хотела предупредить, что с сегодняшнего дня пучок зелени стоит 30 рублей.
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