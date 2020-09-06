Смешные анекдоты на 7 сентября
Свежая подборка шуток от "Утро.ру" поможет начать неделю в хорошем настроении
- Когда жена сказала своему мужу, что купила новые сапоги замшевые, черные и на каблуке, – он и не подозревал, что это целых три пары!
- Настя вышла замуж сначала электрика, после этого за сантехника, а потом еще и за дизайнера. А все потому, что евроремонт – это дорогое удовольствие.
- Мои планы на это лето: заняться спортом, начать правильно питаться, попутешествовать, попрощаться с вредными привычками… Так, в смысле, 7 сентября?!
- Помню, что раньше никто не понимал, о чем поет беззубый Шура. А сейчас послушаешь, о чем поют современные российские певцы и понимаешь, что Шура пел очень понятно.
- Семья у меня большая. Трое детей: двое мои, а один от свекрови достался.
- Все проблемы человека из-за еды: то яблоко в Раю откусит, то летучую мышь – в Китае