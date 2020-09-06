Смешные анекдоты на 7 сентября

Смешные анекдоты на 7 сентября
Фото: Johannes Geyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Свежая подборка шуток от "Утро.ру" поможет начать неделю в хорошем настроении
  • Когда жена сказала своему мужу, что купила новые сапоги замшевые, черные и на каблуке, – он и не подозревал, что это целых три пары!


  • Настя вышла замуж сначала электрика, после этого за сантехника, а потом еще и за дизайнера. А все потому, что евроремонт – это дорогое удовольствие. 


  • Мои планы на это лето: заняться спортом, начать правильно питаться, попутешествовать, попрощаться с вредными привычками… Так, в смысле, 7 сентября?!


  • Помню, что раньше никто не понимал, о чем поет беззубый Шура. А сейчас послушаешь, о чем поют современные российские певцы и понимаешь, что Шура пел очень понятно. 


  • Семья у меня большая. Трое детей: двое мои, а один от свекрови достался. 


  • Все проблемы человека из-за еды: то яблоко в Раю откусит, то летучую мышь – в Китае
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Позорище": зрители попросили убрать Дану Борисову с федеральных каналов

Телеведущая появилась в эфире шоу "Пусть говорят"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей