Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
Первый месяц осени – это то время, когда можно повлиять на вызревание виноградной лозы. Близятся первые заморозки, поэтому необходимо предпринять срочные действия. Одним из наиболее эффективных вариантов является создание теплицы. Благодаря этому вегетационный период растения продлится.
Важно помнить, что будущий урожай винограда зависит от того, в каком состоянии уйдет на зимовку лоза.
Как правильно установить теплицу
- Выройте траншею. На дно канавы положите настил из соломы и опавших листьев. Толщина каждого слоя должна достигать 15 сантиметров.
- Поместите лозу в траншею.
- Займитесь окучиванием виноградной лозы. Для этой процедуры подойдет сухая, рыхлая почва.
- Установите вокруг виноградного куста деревянный или металлический каркас.
- Обшейте каркас поликарбонатом или армированной пленкой. Теплица готова!
Также ускорить процесс вызревания поможет правильная подкормка для винограда.
Наиболее легким методом считается опрыскивание листьев. Для этого возьмите удобрения на основе калия и фосфора. Другими эффективными подкормками являются монофосфат калия и сернокислый калий.
Последовательность действий такова:
- Добавьте 25 граммов удобрения на 10 литров воды.
- Тщательно перемешайте раствор.
- Опрыскивайте листья винограда каждые 8-10 дней. Постепенно увеличивайте концентрацию удобрения на 5-10 граммов.
При выполнении вышеперечисленных советов вы добьетесь вызревания лозы до заморозков.
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