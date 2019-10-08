Обстоятельства гибели спортсмена выясняются

Подающий большие надежды теннисист Михаил Бирюков скончался. Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти молодого спортсмена.



По данным "Комсомольской правды", его тело обнаружено в ванной. Сейчас выясняются обстоятельства смерти Михаила. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью.

За годы спортивной карьеры Бирюков завоевал много наград, главная из которых – серебряная медаль Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре. Ее он получил всего через год тренировок, в 2010 году. Мише тогда было 17 лет. Профессиональным теннисом он занимается с 2009 года.

Мать спортсмена – четырехкратная чемпионка мира по пятиборью Ирина Киселева.