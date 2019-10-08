Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

СМИ: в Москве умер известный теннисист

СМИ: в Москве умер известный теннисист
Фото: pixabay.com
Обстоятельства гибели спортсмена выясняются

Подающий большие надежды теннисист Михаил Бирюков скончался. Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти молодого спортсмена. 

По данным "Комсомольской правды", его тело обнаружено в ванной. Сейчас выясняются обстоятельства смерти Михаила. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью. 

За годы спортивной карьеры Бирюков завоевал много наград, главная из которых – серебряная медаль Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре. Ее он получил всего через год тренировок, в 2010 году. Мише тогда было 17 лет. Профессиональным теннисом он занимается с 2009 года. 

Мать спортсмена – четырехкратная чемпионка мира по пятиборью Ирина Киселева. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей