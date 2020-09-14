В США раскрыли некоторые детали модернизации стратега: ему не нужно быть стелсом

Американский бомбардировщик B-52, благодаря регулярным перехватам над Черным морем и водами Балтики, стал уже чем-то очень привычным. В кадре с сопровождающим его Су-27 огромный самолет кажется удивительно простой мишенью из-за своих габаритов и относительно невысокой скорости.

Однако это не так. Как и В-2 Spirit, этот старожил американской авиации крайне опасен и прежде всего потому, что его неоднократно модернизировали. Проще говоря, это совсем не тот самолет, который летал в конце 1950-х, угрожая СССР ядерной расправой. Сейчас это машина, напичканная современной авионикой и высокоточным оружием, которая может атаковать еще задолго то того, как ей на перехват поднимутся Су-27 или Су-35С.

Не случайно в ВВС США хотят оставить B-52 в эксплуатации до 2040 года. На бомбардировщики постепенно ставят новые двигатели, системы разведки, связи. Благодаря новым двигателям расход топлива уменьшится, а это означает, что самолет будет меньше заправляться в воздухе. По данным журнала The National Interest, экономия топлива составит 30%.

Бомбардировщик получит новую радиолокационную станцию, благодаря которой он первым засечет угрозу с земли или с воздуха. Также будет установлен низкочастотный радиоприемник для обеспечения лучшей связи во время ядерных миссий.

Система связи позволит корректировать цели и задачи прямо в полете на основе разведданных, которые будут получены прямо в полете.

Вооружение – это отдельный вопрос. Модернизированный самолет получит практически всю линейку высокоточных бомб нового поколения. Прежде всего, это JDAM с лазерным наведением. Плюс крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missile или JASSM, включая JASSM Extended Range большой дальности. Наконец, B-52 станет носителем гиперзвуковых ракет.

B-52 больше не похож на самолет для ковровых бомбардировок, для которых он раньше использовался. Самолет может нанести ювелирный по точности удар, даже не входя в зону действия ПВО. Не случайно в ВВС США ранее хотели избавиться от B-1 Lancer, но даже не заикались про B-52.