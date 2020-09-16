Латыши призывают "варягов" из-за океана

Размещение американских войск в Прибалтике помешает России заполучить в сферу своего влияния три бывшие советские республики.

Как напоминает журнал The National Interest, с шестнадцатого века Латвия, Литва и Эстония были "порабощены" иностранными державами. Сначала страны Балтии находились под контролем Шведского королевства, а затем Российской империи. СССР еще совсем недавно контролировал эти страны. Поэтому, возрождая былую мощь Советского Союза, в Москве хотят укрепить сферу влияния и в Прибалтике, хотя все эти государства и вошли в НАТО в 2004 году.

О том, что Рига ведет переговоры с США о размещении американских войск в Латвии, министр обороны этой республики Артис Пабрикс заявил еще в июле.

Это произошло после того, как Трамп пригрозил вывести часть американского контингента из Германии. Латыши даже пообещали взять на себя расходы, так сильно их беспокоит военная мощь России. Похожим образом повела себя Варшава, которая даже добилась поставки F-35.

По словам Пабрикса, за последние десять лет на границе с Беларусью образовался серьезный дисбаланс сил, который необходимо исправить с помощью американского военного контингента. А нужно это по мнению министра, чтобы обеспечить безопасность не только граждан Латвии, но и Германии, Испании, Франции и Италии.

На военной базе Адажи уже находятся полторы тысячи военнослужащих НАТО, однако в стране есть несколько полигонов, также готовых принять войска из-за океана. По данным Breaking Defense, ВВС США уже отправили в Латвию эскадрилью на ротационной основе, и еще одна ротация запланирована на эту осень.

Ранее российские СМИ сообщили, что белорусские военные засекли переброску бронетанкового батальона США на полигон в 15 километрах от границы с Беларусью. В частности, речь шла о 29 танках, 43 машинах "Бредли" и 500 военных. Кроме того, рядом с белорусских воздушным пространством периодически пролетают В-52Н, которые также сильно беспокоят и российское командование.