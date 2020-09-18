В США научились сбивать гиперзвуковыми снарядами ракеты - видео

В США научились сбивать гиперзвуковыми снарядами ракеты - видео
Кадр youtube.com
Орудиями планируют вооружить боевые корабли

Пока в российских СМИ продолжают рассказывать про гиперзвуковые "Цирконы" и "Авангарды", которые пока из простых смертных никто не видел, в США испытали снаряды, достигающие скорости свыше 5 Махов.

В ходе испытаний 155-мм орудия поразили мишени, имитирующие крылатые ракеты. При этом были задействованы как гаубицы, так и самоходка. Соответствующее видео выложил в Youtube блог Weapons Of World.

Как пишет журнал The Drive, такую скорость развивает специальный снаряд Hyper Velocity Projectile (HVP), стоимостью $80 тыс. Такими снарядами ранее планировалось вооружить стелс-эсминцы "Замволт", но пока моряки так и не используют это чудо-оружие.

Изначально HVP, выпущенный из рельсового орудия "Замволта" должен был развивать скорость в 7 Махов и улетать на 100 морских миль. Эти характеристики не хуже, чем у ракеты. Но затем снаряд адаптировали к гаубицам и даже научились сбивать им крылатые ракеты. Боеприпасы все равно получились дорогими, но намного дешевле, чем для "Замволта" – практически в десять раз. The Drive опубликовал изображения видов HVP, в том числе, для стелс-эсминца и его рельсовой пушки.


Теперь корабль, оснащенный, кроме "Томагавков", лишь 30-мм пушкой, смешной для такой махины, может получить настоящую артиллерию, которую, в том числе, можно будет использовать как зенитную. При этом, дальность орудий составит 40-50 морских миль. В перспективе показатель планируется довести до 70 миль.

Александр ИЛЬИН

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