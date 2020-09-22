В США разработали хитрое оружие против российских глушилок

Американцы придумали, как защитить свои ракеты от продвинутых комплексов РЭБ

В Пентагоне, чтобы противостоять российским средствам РЭБ, глушащим сигналы GPS, разработали новую систему, которая должна защитить американские управляемые ракеты и беспилотники от помех. Как пишет журнал The National Interest, она называется NTS3, и ее запуск запланирован на 2022 год.

NTS3 состоит из множества антенн и датчиков, которые настраиваются или избегают помех при передаче радиосигналов. Располагаться они будет на спутниках на геостационарной орбите. А радиоприемники сигналов разместят на земле.

При этом планируется использовать даже фазированную антенную решетку, которая позволит определить местоположение цели. По сути NTS3 должна создать "дублера" GPS, когда это сигнал будет заглушен мощными российскими комплексами РЭБ. Это может показаться неважным, однако одна такая система может лишить боеспособность целую эскадрилью или крупное сухопутное подразделение.

Систему собираются внедрить как в ВВС, так и в сухопутные войска. Как пишет NI, по защищенному каналу можно будет отправлять фотографии, видео целей и при этом не беспокоиться, что информация будет перехвачена.

Российские военные очень преуспели в области радиоэлектронной борьбы в последние годы, что признают и США. Например, во время учений НАТО в Скандинавии военные альянсы на какое-то время остались без связи, в чем тут же обвинили восточных соседей. GPS-сигнал крайне важен для Пентагона и особенно для ВВС США. Большинство умных ракет наводятся по GPS, поэтому по сути средства РЭБ могут нейтрализовать их. Комплексы радиоэлектронной борьбы могут доставить огромное количество проблем военным летчикам.