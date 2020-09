В США компания General Atomics испытала демонстратор беспилотника принципиально новой конструкции и назначения. Речь идет о дроне, который может запускаться с борта другого самолета и возвращаться обратно, а при необходимости превращаться у "умную" крылатую ракету.

Как пишет журнал The Drive, у него большое крыло, которое перед запуском складывается параллельно фюзеляжу, а затем, уже в полете, поворачивается на 90 градусом.

Перспективный БПЛА назвали Sparrowhawk, что в переводе с английского означает ястреб-перепелятник оснащен V-образным хвостом, конструкция также предусматривает как минимум один воздухозаборник для двигателя с правой стороны.

Какой тип двигателя будет использован – реактивный или турбовинтовой – пока неизвестно. Готов только демонстратор, сам дрон будет больше, примерно, как MQ-9 Reaper или MQ-1C Gray Eagle.

We never stop innovating. Meet #Sparrowhawk… our airborne launch and recovery demonstrator aircraft. Flight tests this week to demonstrate avionics systems and autonomy engine. Stay tuned! #SUAS pic.twitter.com/fM0FCYEhY5