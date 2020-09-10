В России оценили перспективу ввода новых коронавирусных ограничений

Число заболевших в стране увеличивается

В конце августа количество заболевших удалось сократить – впервые с апреля суточный прирост инфецированных упал ниже 5 тысяч человек. Однако в последнее время отмечается прирост больных. Журналисты постарались разузнать, грозит ли это новыми ограничениями в стране. 

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источники в правительстве,  пока перспективы коронавирусных ограничений нет. В стране ждут перехода к третьему этапу. 

По последним данным, количество заболевших в стране с начала распространения пандемии перевалило за 1 миллион человек. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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