В России оценили перспективу ввода новых коронавирусных ограничений

Число заболевших в стране увеличивается

В конце августа количество заболевших удалось сократить – впервые с апреля суточный прирост инфецированных упал ниже 5 тысяч человек. Однако в последнее время отмечается прирост больных. Журналисты постарались разузнать, грозит ли это новыми ограничениями в стране.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источники в правительстве, пока перспективы коронавирусных ограничений нет. В стране ждут перехода к третьему этапу.

По последним данным, количество заболевших в стране с начала распространения пандемии перевалило за 1 миллион человек.