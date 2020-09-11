Свежая статистика по коронавирусу в России на 11 сентября

Полностью выздоровели еще 5734 россиянина

Российские врачи продолжают сражаться с коронавирусной инфекцией. Сегодня оперштаб по борьбе с COVID-19 опубликовал актуальные данные об эпидемиологической обстановке в нашей стране.

Как сообщают специалисты, за последние сутки еще 5504 россиянина оказались носителями коронавируса. С момента появления инфекции всего в РФ заболели 1051874 человека.

Максимальный суточный прирост заболевших все так же в Москве– специалисты выявили еще 698 случаев. На второй позиции уверенно держится Санкт-Петербург. Здесь тест на COVID-19 оказался положительным у 216 жителей. Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Московская область со 175 заболевшими.

За сутки опасная инфекция унесла жизни 102 россиян. При этом за весь период коронавирусной эпидемии ее жертвами в нашей стране стали 18365 граждан.

Справились с болезнью еще 5734 жителя России. За весь период борьбы с заболеванием медики избавили от недуга 868107 зараженных.

В целом, в России уверенными темпами выправляется эпидемиологическая обстановка, и внушительная часть ограничений уже снята. Так, накануне стало известно, что в Москве отменяется коронавирусный карантин для больных ОРВИ.