Бразилия договорилась с Россией о поставках препарата против COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начнет поставки первой в мире вакцины против COVID-19 в бразильский штат Баия. Ввоз 50 млн доз начнется с ноября 2020 года по соглашению с местным Секретариатом здравоохранения.
Многие государства отмечают важность наличия препарата, разработанного на основе аденовирусных векторов человека. Многолетние исследования подтверждали их эффективность. Другие разработки созданы на основе аденовекторов обезьян или матричной РНК, отмечает глава Фонда Кирилл Дмитриев.
Он заметил, что заключение соглашений о поставках" "Спутника V" за рубеж подтверждает осознание международного сообщества того, что аденовирусная платформа действительно необходима для населения.
Глава РФПИ напомнил, что российским разработчикам удалось создать иммунитет у всех, кто принимал участие в тестировании вакцины на добровольной основе. Серьезные побочные эффекты не были обнаружены. А разработки, созданные на новом базисе, еще не смогли доказать свою эффективность и безопасность для здоровья человека.
Глава центра имени Рогачева Александр Румянцев отметил, что аденовирусная платформа – ключевой фактор, который говорит о сильном отличии "Спутника V" от иностранных аналогов.
Власти Баия, в свою очередь, заметили, что третья фаза проводимых клинических испытаний должна подтвердить информацию о предыдущих тестированиях.
Ранее глава РФПИ написал в своей статье на РИА "Новости" о преимуществах российского препарата, ответив таким образом критикующим отечественный "Спутник V".
Вакцина разработана в центре имени Гамалеи. 11 августа препарат прошел госрегистрацию. В сентябре медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний лекарства на первой и второй фазах, доказавших его эффективность и безопасность для организма.
Позднее РФПИ заявил о соглашении с властями Мексики о поставке до 32 млн доз "Спутника V". Такие меры позволят вакцинировать около 25% населения страны. Начало поставок запланировано на ноябрь 2020 года.
Полная информация опубликована на «Спутник V».
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