За минувшие сутки умерли еще 119 пациентов

В России продолжается борьба с пандемией коронавируса. Оперативный штаб поделился актуальными данными по эпидемиологической обстановке в стране. Всего COVID-19 заболели 1057362 россиян.

На утро субботы, 12 сентября, инфекцию нашли еще у 5488 жителей нашей страны. Максимальный суточный прирост новых пациентов в Москве – в столице коронавирусом заразились еще 670 человек.

По последним данным, скончались от COVID-19 еще 119 жителей России. За все время пандемии количество жертв составило 18484.

Однако российские врачи успешно борются с COVID-19. Вылечить удалось 873535 пациентов в России. За последние сутки победивших болезнь россиян стало на 5428 больше, передает оперштаб.

В России уже началась вакцинация от коронавируса. Прививки делают добровольцам. Ранее врач-иммунолог рассказал, для кого новый препарат может быть опасен.