Свежая статистика по коронавирусу в России на 13 сентября

Полностью выздоровели еще 2 690 россиян

Российские врачи продолжают сражаться с коронавирусной инфекцией. Сегодня оперштаб по борьбе с COVID-19 опубликовал актуальные данные об эпидемиологической обстановке в нашей стране.

Как сообщают специалисты, за последние сутки еще 5 449 россиян оказались носителями коронавируса. С момента появления инфекции всего в РФ заболели 1 062 811 человек.

Максимальный суточный прирост заболевших все так же в Москве – специалисты выявили еще 650 случаев. На второй позиции уверенно держится Санкт-Петербург. Здесь тест на COVID-19 оказался положительным у 206 жителей. Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Московская область со 166 заболевшими.

За сутки опасная инфекция унесла жизни 94 россиян. При этом за весь период коронавирусной эпидемии ее жертвами в нашей стране стали 18 578 граждан.

Справились с болезнью еще 2 690 жителей России. За весь период борьбы с заболеванием медики избавили от недуга 876 225 зараженных.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал категории людей, для кого прививка от коронавируса опасна. Главным противопоказанием является наличие болезни, предусматривающей употребление иммунодепрессивных препаратов.