Песков отреагировал на слухи о о новых коронавирусных ограничениях

Пока оснований для ввода новых ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса власти России не видят.

В стране приняты все меры, чтобы остановить пандемию. Ситуация находится под строгим контролем правительства и лично Владимира Путина, отметил Дмитрий Песков, сообщает "ФедералПресс".

Проводимая работа, по словам представителя Кремля, дала положительные результаты. "Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе", – цитирует пресс-секретаря РИА "Новости".

Ранее слухи о возможном введении карантина в Москве из-за возможной повторной вспышки коронавируса уже опровергали власти Москвы.