Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
Пока оснований для ввода новых ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса власти России не видят.
В стране приняты все меры, чтобы остановить пандемию. Ситуация находится под строгим контролем правительства и лично Владимира Путина, отметил Дмитрий Песков, сообщает "ФедералПресс".
Проводимая работа, по словам представителя Кремля, дала положительные результаты. "Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе", – цитирует пресс-секретаря РИА "Новости".
Ранее слухи о возможном введении карантина в Москве из-за возможной повторной вспышки коронавируса уже опровергали власти Москвы.
О влиянии рестрикций на завершение проекта рассказал постпред РФ при Евросоюзе
Раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России