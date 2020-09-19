Свежая статистика по коронавирусу в России на 19 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 19 сентября
Фото: pixabay.com
За сутки зарегистрировали 6 065 новых случаев

Оперативный штаб предоставил актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России. Согласно последним данным, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 6065 жителей РФ в 84 регионах. За день победить болезнь смогли 5255 человек. 

Москва по-прежнему лидирует в статистике по числу новых зараженных. За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 825 горожан. На втором месте Санкт-Петербург, где положительный тест на COVID-19 оказался у 212 граждан. Замыкает тройку лидеров Ростовская область – 180 заразившихся. 

Как передает оперштаб, за сутки коронавирус унес жизни 144 россиян. Всего за период пандемии жертвами инфекцией стали 19339 человек. 

Общее число заболевших продолжает расти. Всего за период пандемии заразилось 1097251 житель России, из них 906462 человека выздоровели. 

Напомним, что ранее повторный карантин ввели в Израиле, Чехии, Армении. В правительстве России поспешили успокоить жителей страны, заявив, что никакие дополнительные меры ограничения пока не планируются. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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