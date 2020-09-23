Самозоляция должна проходить по месту жительства

Граждане РФ, которые прибыли воздушным рейсом из-за границы, обязаны соблюдать самоизоляцию в пределах своего дома до того, как станут известны результаты тестирования на COVID-19. Соответствующее постановление за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой вступает в силу уже с 24 сентября.

В документе указывается, что прибывшие в Россию граждане обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства.

Также работодатели теперь обязаны уведомлять сотрудников, которые намерены выехать за пределы российских границ, о необходимости пройти самоизоляцию до того, как будут получены результаты теста.

Документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Ранее Попова заявила, что пандемия стала приобретать сезонный характер, выработав у многих жителей РФ высокий популяционный иммунитет.