На Украине установлен рекорд по количеству заражений за сутки

Подобного не было за все время распространения вируса в стране

За сутки на Украине новой коронавирусной инфекцией заболели 3833 человека – подобного в стране не было за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные по мониторингу ситуации с COVID-19.

Рекорд установлен и в столице страны – Киеве, где выявили 447 больных.

Всего с начала пандемии на Украине инфекцию подхватили 195 504 человека, из которых 3 903 скончались. Выздороветь смогли 86 873 больных.