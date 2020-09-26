На Украине установлен рекорд по количеству заражений за сутки

Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
617 новости
За сутки на Украине новой коронавирусной инфекцией заболели 3833 человека – подобного в стране не было за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные по мониторингу ситуации с COVID-19.
Рекорд установлен и в столице страны – Киеве, где выявили 447 больных.
Всего с начала пандемии на Украине инфекцию подхватили 195 504 человека, из которых 3 903 скончались. Выздороветь смогли 86 873 больных.
Инвесторы отказываются от евро и долларов, предпочитая более "тихую гавань"
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин