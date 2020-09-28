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Глава Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября.
На прошлой неделе сообщалось о том, что губернатор региона сдал тест на COVID-19, показавший положительный результат. После этого пресс-служба правительства Алтайского края заявила о том, что Томенко переходит с 22 сентября на амбулаторное лечение в домашних условиях.
После госпитализации Томенко осуществлял работу по руководству правительства региона дистанционно, сообщает РИА "Новости".
Губернатор был госпитализирован в краевую больницу 27 сентября, в воскресенье. Тест на инфекцию у главы региона в настоящее время отрицательный, передает Телеграм-канал правительства Алтайского края.
Ранее стало известно, что инфекцией заразился глава Саратовской области Валерий Радаев. Губернатор рассказал на своей странице в соцсетях о том, как протекает его болезнь.
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