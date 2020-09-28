Российский губернатор экстренно госпитализирован

продолжениеСвежая статистика по коронавирусу в России на 28 сентября
У главы региона начались осложнения из-за инфекции

Глава Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября.

На прошлой неделе сообщалось о том, что губернатор региона сдал тест на COVID-19, показавший положительный результат. После этого пресс-служба правительства Алтайского края заявила о том, что Томенко переходит с 22 сентября на амбулаторное лечение в домашних условиях.

После госпитализации Томенко осуществлял работу по руководству правительства региона дистанционно, сообщает РИА "Новости".

Губернатор был госпитализирован в краевую больницу 27 сентября, в воскресенье. Тест на инфекцию у главы региона в настоящее время отрицательный, передает Телеграм-канал правительства Алтайского края.

Ранее стало известно, что инфекцией заразился глава Саратовской области Валерий Радаев. Губернатор рассказал на своей странице в соцсетях о том, как протекает его болезнь.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Хаос и бардак: в Раде обвинили власть Украины в крушении Ан-26

Депутат уверен, что страной управляют далеко не профессионалы

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей