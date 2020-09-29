Россиян задумали лишить корпоративов из-за COVID-19

продолжениеШколы Подмосковья пока не перейдут на дистанционку
Работодателям посоветовали отложить массовые мероприятия

После просьбы властей регионов соблюдать ограничения некоторые компании снова перешли на удаленную работу. Остальным сотрудникам, которые по-прежнему выходят в офисы, советуют не только держаться на расстоянии, но и на время позабыть о корпоративах. Причина – рост числа зараженных коронавирусом.

Отказаться от проведения массовых мероприятий просят до тех пор, пока ситуация с пандемией будет оставаться неблагополучной. Такие рекомендации дали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, руководители должны позаботиться о том, чтобы работники находились в удалении – на разных этажах, в отдельных кабинетах, работали в несколько смен. Также необходимо позаботиться о запасе дезинфицирующих средств для уборки и обработки рук, масок и других средств защиты на все рабочие дни.

Помещения хорошо бы оснастить бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. И проветривать раз в два часа. Если поблизости нет столовой, обедать нужно только в специально отведенных комнатах, советует санитарное ведомство. 

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8232 жителей. В целом с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 1167805 человек в нашей стране. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Горбачев призвал Путина повременить с Союзным государством

Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей