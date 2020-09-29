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Бывший глава Незалежной Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Политик рассказал, что со вторника лечится дома.
Порошенко поведал в "Твиттер", что последние шесть лет переносил все болезни на ногах, однако эту не может. По его словам, коронавирус – "коварная болезнь".
Экс-президент Украины пожаловался, что ему приходится сделать перерыв в поездках по стране, но призвал народ беречь себя.
Подписчики пожелали Порошенко здоровья и попросили его беречь себя.
Он стал не первым политическим деятелем на Украине, у которого нашли инфекцию из Китая. Ранее COVID-19 переболела Юлия Тимошенко. Лидер партии "Батькивщина" тяжело переносила инфекцию.
Испытала на себе всю тяжесть болезни коронавирусом и жена президента Украины Владимира Зеленского Елена.
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