"Коварная болезнь": Порошенко заразился коронавирусом

"Коварная болезнь": Порошенко заразился коронавирусом
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-президент Украины изолировался дома

Бывший глава Незалежной Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Политик рассказал, что со вторника лечится дома. 

Порошенко поведал в "Твиттер", что последние шесть лет переносил все болезни на ногах, однако эту не может. По его словам, коронавирус – "коварная болезнь". 

Экс-президент Украины пожаловался, что ему приходится сделать перерыв в поездках по стране, но призвал народ беречь себя. 

Подписчики пожелали Порошенко здоровья и попросили его беречь себя. 

Он стал не первым политическим деятелем на Украине, у которого нашли инфекцию из Китая. Ранее COVID-19 переболела Юлия Тимошенко. Лидер партии "Батькивщина" тяжело переносила инфекцию. 

Испытала на себе всю тяжесть болезни коронавирусом и жена президента Украины Владимира Зеленского Елена. 

Полина ИВАНОВА

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