Возвращения самоизоляции удастся избежать только при одном условии

Новые ограничения по коронавирусу будут зависеть от самих россиян

В России не планируют повторно вводить режим самоизоляции, но при нарушении мер безопасности сделать это придется. О возможных ограничениях заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас с вами нет выбора",

– высказалась она. По словам Голиковой, у россиян только два варианта: соблюдать правила по коронавирусу или вновь сесть на карантин.

Вице-премьер добавила, что власти планируют не допустить возвращения самоизоляции, передает РИА "Новости".

Напомним, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается. Сегодня умерло рекордное количество жителей нашей страны с июля.

Карина СИРАЗОВА

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