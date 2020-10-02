Новые ограничения по коронавирусу будут зависеть от самих россиян

В России не планируют повторно вводить режим самоизоляции, но при нарушении мер безопасности сделать это придется. О возможных ограничениях заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас с вами нет выбора",

– высказалась она. По словам Голиковой, у россиян только два варианта: соблюдать правила по коронавирусу или вновь сесть на карантин.

Вице-премьер добавила, что власти планируют не допустить возвращения самоизоляции, передает РИА "Новости".

Напомним, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается. Сегодня умерло рекордное количество жителей нашей страны с июля.