Названы популярные мифы о COVID-19

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Более полугода назад россияне впервые столкнулись лицом к лицу с коронавирусной инфекцией. Страна пережила первый карантин и сейчас движется к введению второго. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы люди перестали верить ложной информации о COVID-19.
Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов развеял распространенные мифы о коронавирусе.
По словам специалиста, одним из фейков является то, что вирус может "жить" в слюне или слизи в течение нескольких дней после заражения. Бекетов отметил, что размножение вирусов происходит внутри клеток. На поверхности слизистой они могут пробыть максимум пару часов.
Врач также предупредил, что нельзя промывать нос и горло раствором из соды, а также вдыхать ее пары. Это может привести к раздражению верхних дыхательных путей или серьезному ожогу.
Бекетов напомнил, что при появлении симптомов коронавируса лучше обратиться в больницу, а не заниматься самолечением, передает "Комсомольская Правда".
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