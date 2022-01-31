Вирус унес жизни еще 621 человека

Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации резко обострилась. На борьбу с распространением коронавирусной инфекции брошены большие силы, однако заболевание продолжает поражать все новых людей. Как сообщили эксперты специально созданного оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в стране обнаружили 124 070 новых носителей опасного заболевания.



Наихудшим образом ситуация складывается в Белокаменной. За 24 часа в российской столице коронавирусом заразились 23 417 местных жителей. На втором месте в печальном антирейтинге расположился Санкт-Петербург. Медицинские специалисты Культурной столицы выявили еще 15 802 зараженных. Третье место досталось Московской области. Там за сутки COVID-19 подхватили 11 470 горожан.

Несмотря на серьезную нагрузку на сферу здравоохранения и резко возросшее число больных, российские медицинские специалисты продолжают самоотверженно бороться за жизни зараженных граждан. Только за сутки медикам удалось поставить на ноги 30 130 человек. За все время пандемии они вылечили 10 248 281 россиянина.

В то же время, вирус, к сожалению, продолжает убивать наших сограждан. За сутки от инфекции скончался 621 человек. За все время эпидемии COVID-19 оборвал жизненные пути 331 349 жителей России.

К слову, недавно стало известно, что в Москве стартовали испытания назальный вакцины от COVID-19.