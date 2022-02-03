Больше 155 тысяч заболевших: статистика по ковиду на 3 февраля

Больше 155 тысяч заболевших: статистика по ковиду на 3 февраля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
продолжение Очередной антирекорд: статистика по коронавирусу в России на 4 февраля
Жертвами вируса стали 667 человек

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится все печальнее. На территории Российской Федерации сразу в нескольких регионах школы и университеты полностью перешли на дистанционный режим обучения. По всей стране продолжаются профилактические мероприятия, а власти делают все возможное, чтобы приостановить темп распространения COVID-19. Пока что принятые меры не спасают: с каждым днем количество заболевших только растет. По последним данным, за минувшие сутки в нашей стране заразились 155 768 человек – это очередной рекорд.

На первом месте по количеству заболевших, по-прежнему, столица. За сутки в Москве заболели 26 904 человека. На втором месте Санкт-Петербург: в городе на Неве коронавирусом заразились 21 234 человека. И замыкает тройку Московская область с 8721 заболевшим.

Инфекция не останавливается в распространении и лишь продолжает набирать обороты. За 24 часа скончались 667 человек. За все время существования и распространения коронавируса в России умерли 333 357 человек. 

Несмотря на неутешительную статистику по количеству заболевших и умерших, врачи продолжают спасать жизни заразившихся коронавирусом. За последние сутки поправились 53 724 человека. За время бушующей эпидемии в России вылечились от COVID-19 10 390 732 человека.

К тому же, как передает телеканал "360", пик заболеваемости омикроном в России придется на ближайшее время.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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