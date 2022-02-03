Как сохранить иммунитет при "омикроне": эксперты поделились мнением

Медики напомнили о том, что в больницах чаще всего оказываются непривитые

Мир переживает распространение нового штамма COVID-19: "омикрон" активно вытесняет "дельту". Причина его доминирования – более высокая степень контагиозности, уверены в научных кругах. На круглом столе "Пандемия. Иммунитет. Защита" специалисты обсудили достижения современной медицины и накопленный опыт, который поможет побороть новую волну коронавируса.

Так, глава НИУ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов указал, что новый штамм наблюдается уже в большинстве стран мира – степень его распространения достигла практически 98%. "Омикрон" менее опасен, чем крайне агрессивная "дельта", но весьма быстро распространяем.

Сегодня, подчеркнул спикер, пока рано вести разговоры о "супер-иммунитете" – такие разговоры ходят уже два года с момента первой волны пандемии. Возбудитель инфекции эволюционирует – не исключено, что он еще долго будет меняться.

В первых группах риска заражения "омикроном" – молодые люди. Дмитрий Лиознов сослался на результаты исследования европейских медиков. Из 150 тысяч зараженных большая часть – пациенты 30-летнего возраста. И лишь менее 10% приходится на людей от 60 лет, которые когда-то составляли первую группу риска. Лиознов указал, что человеческий организм сохраняет клеточный иммунитет на всю жизнь – это работает и в случае с ковидом.

Замглавврача Городской клинической больницы № 24, профессор Сергей Зырянов говорит, что медицинское сообщество пытается ухватиться за любой шанс и технологию, перепробовав все методы и средства для того, чтобы вытащить пациента из реанимации. Поэтому в настоящее время специалисты работают с молекулой азоксимера бромид – действующим вещество препарата "Полиоксидоний". Эффективность и безопасность молекулы подтвердили и исследования в Словакии – это первая европейская страна, которая включила препарат в клинические рекомендации по лечению COVID-19.

Участники круглого стола обсудили позитивное воздействие азоксимера бромид на человеческий организм – с 2020 года это вещество использовали в течение месяца в "красных зонах". Оказалось, что среди использовавших препарат ОРИ перенесли чуть больше 13%, ковидом переболели 2,4%. Среди тех, кто лекарство не принимал, ОРИ перенесли свыше 57%, коронавирусом заболели 26,2% работников.

Как отметил завкафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов, существует риск того, что перенесшие ковид пациенты никогда не вернутся к прежнему состоянию здоровья. У каждого пятого возрастом от 18 до 34 лет остаются некоторые симптомы.

Эксперт указал, что хорошая иммунная система позволяет 80% зараженных перенести заболевание в легкой форме. Профилактика остается главной стратегией борьбы. Ведь известно, что в основном больничные койки занимают те, кто не прошел вакцинацию. И именно эта категория людей в подавляющем большинстве оказывается в группе "летальных случаев".