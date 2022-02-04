Очередной антирекорд: статистика по коронавирусу в России на 4 февраля

Очередной антирекорд: статистика по коронавирусу в России на 4 февраля
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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Умерли еще 682 россияна

Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации оставляет желать лучшего. В стране действуют карантинные ограничения и проводится массовая вакцинация населения, однако, к сожалению, люди продолжают подхватывать опасную инфекцию. Последними новостями с ковидного фронта поделились представители профильного оперштаба. Выяснилось, что за вчерашний день в нашей стране выявили еще 168 201 инфицированного. 

Хуже всего дела обстоят в российской столице. По печальной традиции, там заболели больше всего людей. Так, московские медицинские специалисты получили за 24 часа положительные тесты на COVID-19 еще у 25 019 местных жителей. В Культурной столице ситуация складывается не намного лучше. За прошедшие сутки прирост новых заболевших составил 21 832 человека. В Московской области также сложная эпидситуация. Там за вчерашний день заразились еще 11 255 человек.

К сожалению, для некоторых людей инфицирование вирусом становится смертельным. Профильные эксперты рассказали об 682 новых жертвах опасного заболевания. Всего за время мировой эпидемии в Российской Федерации умерли 334 039 пациентов.

В то же время медики прикладывают максимальные усилия для того, чтобы спасти жизни граждан. За 24 часа им удалось вылечить от COVID-19  58 449 человек. За весь пандемийный период с заразной хворью справился 10 449 181 россиянин.

К слову, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что дети чаще всего подхватывают коронавирусную инфекцию в кругу семьи. Такую информацию публикует телеканал "360".

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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