Жертвами инфекции стали 714 человек

В последнее время эпидемиологическая ситуация в нашей стране серьезно ухудшается. Практически каждый день эксперты профильного оперативного штаба по борьбе с COVID-19 отчитываются о новых антирекордах – ежедневный прирост инфицированных увеличивается. Так, по данным специалистов, за минувший день в Российской Федерации были выявлены 177 282 новых носителя коронавирусной инфекции – это очередной печальный рекорд.



Больше всего заболевших, по печальной традиции, в столице нашей страны. Московские медики за вчерашний день получили положительные тесты на заражение у еще 22 444 граждан. В Культурной столице дела обстоят не намного лучше. Среди жителей Санкт-Петербурга заразились еще 21 780 человек. В Подмосковье эпидемиологическая ситуация тоже сложная. Там за 24 часа заболел 11 701 местный житель.

К сожалению, вирус продолжает уносить жизни наших сограждан. За вчерашний день от последствий инфицирования COVID-19 умерли 714 человек. За все время борьбы с распространением коронавируса скончались 334 753 россиянина.

При этом медицинские сотрудники продолжают спасать жизни несчастных пациентов. За минувшие сутки им удалось вылечить 60 507 человек, а за все время пандемии медики поставили на ноги 10 509 688 россиян.

К слову, недавно стало известно, что сотрудники столичных поликлиник получат премии за прием пациентов с ОРВИ и COVID-19.