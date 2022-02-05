Больше 170 тысяч зараженных: статистика по ковиду в России на 5 февраля

Больше 170 тысяч зараженных: статистика по ковиду в России на 5 февраля
Фото: www.pixabay.com
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Жертвами инфекции стали 714 человек

В последнее время эпидемиологическая ситуация в нашей стране серьезно ухудшается. Практически каждый день эксперты профильного оперативного штаба по борьбе с COVID-19 отчитываются о новых антирекордах – ежедневный прирост инфицированных увеличивается. Так, по данным специалистов, за минувший день в Российской Федерации были выявлены 177 282 новых носителя коронавирусной инфекции – это очередной печальный рекорд.

Больше всего заболевших, по печальной традиции, в столице нашей страны. Московские медики за вчерашний день получили положительные тесты на заражение у еще 22 444 граждан. В Культурной столице дела обстоят не намного лучше. Среди жителей Санкт-Петербурга заразились еще 21 780 человек. В Подмосковье эпидемиологическая ситуация тоже сложная. Там за 24 часа заболел 11 701 местный житель.

К сожалению, вирус продолжает уносить жизни наших сограждан. За вчерашний день от последствий инфицирования COVID-19 умерли 714 человек. За все время борьбы с распространением коронавируса скончались 334 753 россиянина.

При этом медицинские сотрудники продолжают спасать жизни несчастных пациентов. За минувшие сутки им удалось вылечить 60 507 человек, а за все время пандемии медики поставили на ноги 10 509 688 россиян.

К слову, недавно стало известно, что сотрудники столичных поликлиник получат премии за прием пациентов с ОРВИ и COVID-19.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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