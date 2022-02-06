Число заражений растет: статистика по коронавирусу в России на 6 февраля

Число заражений растет: статистика по коронавирусу в России на 6 февраля
Фото: pixabay.com
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За сутки от ковида погиб 661 человек

Оперштаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу. В России – новый антирекорд. На утро 6 февраля медики зафиксировали еще 180 071 случаев. Жертв ковида за последние сутки насчитывается 661. Излечились от опасного вируса 59 583 пациентов.

Первую строчку по заболеваемости занимает Петербург. В Северной столице вирус подхватили 21 448 человек.

Второе место у российской столицы.В Москве ковидом заразились 18 856 человек.

На третьем – Московская область. Здесь ковид подтвердился у 10 443 граждан.

За весь период пандемии в России погибло 335 414 человек. Заразились 12 810 118, вылечить врачам удалось 10 569 271 пациента.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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