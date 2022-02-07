За сутки от болезни скончались 609 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекции опубликовал сводку на 7 февраля. В Российской Федерации зафиксировано 171 905 случаев. За прошедшие сутки в стране госпитализировали 10 843 человека, излечиться смогли 55 683 россиянина. Скончались 609 – это минимумальный показатель с 27 июня 2021 года.

Первое место по заболеваемости занимает Москва с 15 442 случаями. На втором месте расположился Санкт-Петербург – там за сутки болень подхватили 13 372 человека соответственно. В Московской области за день выявили 12 230 заболевших.

Всего за весь период пандемии в России скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 336 023 человека. Заразились 12 982 023, излечились 10 624 954 пациента.

Ранее эксперты рассказали, как современная медицина позволит пережить очередную волну коронавирусной инфекции. По словам российских специалистов, "омикрон" не так опасен, как распространившийся в прошлом году штамм "дельта", однако скорость его распространения в мире превосходит все ранние виды коронавируса.