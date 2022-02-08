Статистика по коронавирусу в России на 8 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 8 февраля
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы. / АГН Москва
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За сутки скончались еще 698 человек

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал статистику по состоянию заболеваемости в РФ на 8 февраля. Как отмечает источник, за день в стране выявили 165 643 случая. За минувшие 24 часа госпитализировали 20 185 россиян, излечились 81 188 человек. Число летальных исходов составило 698.

Первое место среди всех российских городов удерживает Москва с 12 902 случаями. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область – по 11 014 и 8 486 заболевших соответственно.

За все время пандемии в России от осложнений, вызванных инфекцией, скончался 336 721 человек. Заболели 13 147 666, излечиться смогли 10 706 142 россиянина.

Представители оперштаба сообщили накануне, что власти Москвы сократили до семи дней срок лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией или ОРВИ.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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