Эксперты назвали неочевидные симптомы «Омикрона»

Вирус можно перепутать с переутомлением

Специалисты назвали симптомы, которые могут говорить о заражении новым, более заразным штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Ими являются мышечные и суставные боли. Особенно часто у пациентов они проявляются в спине и плечах. 

Если тщательно следить за своим здоровьем и прислушиваться к своему организму, можно вовремя распознать коварную болезнь и вылечить ее до появления осложнений. К сожалению, часто пациенты не обращают внимания на неочевидные симптомы. 

Эксперты заявляют, что в процессе выздоровления боль может возникать периодически и пропадать на время. Помимо этого, заболевшие сталкиваются с онемением и покалыванием в руках и ногах, а также со слабостью в конечностях. 

Важно отметить, что эти симптомы проявляются именно в начале заражения, поэтому важно не упустить момент и вовремя начать лечение. По словам медиков, в зависимости от возраста симптомы сохраняются дольше или, наоборот, являются менее продолжительными. Так, у лиц старше 65 лет боли могут наблюдаться больше недели, у взрослых людей от 35 лет – около недели, лица от 16 до 35 борются с симптомами примерно пять дней, а вот у детей боли сохраняются около четырех дней. 

Коварность нового штамма "Омикрон" состоит в том, что он очень заразный, и заболеть им могут даже вакцинированные граждане. 


Источник: express ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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