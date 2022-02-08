Минздрав серьезно изменил порядок получения QR-кодов

Минздрав серьезно изменил порядок получения QR-кодов
Фото: АГН «Москва» / Александр Авилов
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Нововведения начнут действовать с 21 февраля

Эксперты российского Минздрава приняли решение серьезно поменять порядок выдачи QR-кодов, позволяющих беспрепятственно посещать места общественного пользования. Теперь заветный документ сможет получить каждый, у кого есть соответствующий уровень антител в организме.

Данная норма вступит в силу с 21 февраля. Соответствующий приказ профильного министерства опубликован на портале правовой информации. Также сообщается, что QR-код по антителам будет действовать 6 месяцев с даты получения результатов теста.

Тем временем, регионы продолжают бороться с распространением опасного заболевания. Например, по последним данным, только в Московской области уже провели более 15,5 миллиона ПЦР-исследований. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно опытный инфекционист Сергей Рябов в интервью "Радио 1" отметил, что среди взрослого населения всего лишь не более 5% зараженных новой мутацией, получившей название "омикрон", тяжело переносят это заболевание. Специалист отметил, что, по последним данным, 90% переносят штамм без необходимости госпитализации, легко или бессимптомно.

Источник: Портал правовой информации ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость340237
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Затем и тест можно будет не сдавать. Просто получи QR-код. Вот и все, что было нужно.
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