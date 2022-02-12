За последние сутки жертвами ковида стали 729 человек

Свежие данные по ситуации с коронавирусом в Москве и России публикует оперштаб столицы. На утро 12 февраля от ковида умерло человек. Заразились коронавирусом 203 766, выздоровело 112 658 пациентов.

Первое место по заболеваемости занимает Северная столица. В Питере за сутки заболело 21 689 человек.

В Москве, которая находится на второй строчке, выявлено 14 336 случаев ковида.

В Подмосковье коронавирус подхватили 9 146 человек.

За весь период в России погибло 339 542 человека. Заразились коронавирусом 13 935 560, вылечить врачам удалось 11 134 291 заболевшего.