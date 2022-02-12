Перевалило за 200 тысяч: статистика по коронавирусу в России на 12 февраля

Перевалило за 200 тысяч: статистика по коронавирусу в России на 12 февраля
Фото: pixabay.com
За последние сутки жертвами ковида стали 729 человек

Свежие данные по ситуации с коронавирусом в Москве и России публикует оперштаб столицы. На утро 12 февраля от ковида умерло человек. Заразились коронавирусом  203 766, выздоровело 112 658 пациентов.

Первое место по заболеваемости занимает Северная столица. В Питере за сутки заболело 21 689 человек.

В Москве, которая находится на второй строчке, выявлено 14 336 случаев ковида.

В Подмосковье коронавирус подхватили  9 146 человек.

За весь период в России погибло 339 542 человека. Заразились коронавирусом  13 935 560, вылечить врачам удалось 11 134 291 заболевшего.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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