Скончались еще 706 человек

Столичный оперштаб публикует свежую статистику по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. По состоянию на утро 13 февраля, за минувшие сутки скончались 706 человек, выздороветь смогли 101 568, подватили инфекцию еще 197 949 жителей страны.

Первое место по заболеваемости остается уже несколько дней за Санкт-Петербургом, где суточный прирост составил 20 136 человек. Далее следует Москва с 12 496 выявленными случаями. Замыкает тройку Подмосковье – там болезнь подхватили 7 349 жителей.

С начала пандемии в стране в результате осложнений от ковида умерли 340 248 человек, заразились 14 133 509, излечились 11 235 859 заболевших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица смогла выдержать беспрецедентную нагрузку из-за пика заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, выйдя на положительную динамику.