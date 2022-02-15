Общее количество заболевших достигло почти 14,5 млн

Коронавирусную инфекцию за минувшие сутки выявили еще у 166 631 человека в России. От последствий инфекции умели 704 гражднина, 137 881 выздоровел. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в стране.

Больше всего случаев ковида зафиксировали в Московском регионе – в столице заболели 8 160 человек, по области обнаружили 4 262 больных. Следом идет Санкт-Петербург с 7 091 заболевшим. Замыкает тройку регионов Нижегородская область с 4 992 случаями заражения.

Согласно последним данным на 15 февраля, общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 14 480 596. Среди них от инфекции скончались 341 635 человек, а излечились 11 470 925.



