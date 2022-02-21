Эпидемиолог заявил о предполагаемых заразности и летальности "дельтакрона"

По слова эксперта, РНК новой рекомбинации будет иметь схожее начало со штаммом "дельта"

Профессор Анатолий Альтштейн рассказал, чем может быть опасен новый вариант рекомбинации двух штаммов ковида. По его словам, "дельтакрону" могут достаться заразность "омикрона" и тот же уровень летальных исходов, что у штамма "дельта". 

В беседе с "Радио 1" доктор наук отметил, что геномная РНК включает 30 тысяч нуклеотидов. Вероятно, ее конец будет похож на штамм "омикрон", поэтому измененный вирус получит высокую степень распространения. 

Именно "хвост" имеет отношение к проникновению вируса в клетку. А "голова" может делать его более опасным, более летальным", – отметил специалист. 

Альтштейн подчеркнул, что рекомбинация вирусов возникает тогда, когда они находятся рядом, что происходит достаточно редко. 

Ранее медик назвал ранний симптом "омикрона". О заражении данным штаммом могут сигнализировать заложенность носа, сухой кашель и боли в пояснице. 

По словам эксперта, при "омикроне" также распространено першение в горле, тогда как явная боль в горле будет симптомом "дельты". 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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