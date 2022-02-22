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За минувшие сутки в Московской области опасную коронавирусную инфекцию подхватили еще 2 060 человек. Такой информацией с общественностью поделились профильные специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Несмотря на то, что ситуация остается достаточно сложной, специалисты фиксируют постепенное снижение прироста новых инфицированных, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". Такое положение дел, разумеется, вселяет некоторый оптимизм.
К слову, опытный врач-инфекционист из Подмосковья Сергей Рябов в беседе с "Радио 1" отметил, что весной этого года не стоит ждать нового всплеска заболеваемости ковидом.
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