За сутки в Подмосковье заразились ковидом более 2 тысяч человек

Ситуация в регионе остается тяжелой

За минувшие сутки в Московской области опасную коронавирусную инфекцию подхватили еще 2 060 человек. Такой информацией с общественностью поделились профильные специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Несмотря на то, что ситуация остается достаточно сложной, специалисты фиксируют постепенное снижение прироста новых инфицированных, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". Такое положение дел, разумеется, вселяет некоторый оптимизм.

К слову, опытный врач-инфекционист из Подмосковья Сергей Рябов в беседе с "Радио 1" отметил, что весной этого года не стоит ждать нового всплеска заболеваемости ковидом.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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