Ситуация в регионе остается тяжелой

За минувшие сутки в Московской области опасную коронавирусную инфекцию подхватили еще 2 060 человек. Такой информацией с общественностью поделились профильные специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.



Несмотря на то, что ситуация остается достаточно сложной, специалисты фиксируют постепенное снижение прироста новых инфицированных, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". Такое положение дел, разумеется, вселяет некоторый оптимизм.

К слову, опытный врач-инфекционист из Подмосковья Сергей Рябов в беседе с "Радио 1" отметил, что весной этого года не стоит ждать нового всплеска заболеваемости ковидом.