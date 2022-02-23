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Столичный оперштаб обнародовал последние данные по коронавирусу в Москве и России. От ковида за истекшие сутки погибло еще 785 человек. Медики зафиксировали 137 642 случая заражения. Вылечить врачам удалось 179 203 пациентов.
Первую строчку ковидного рейтинга занимает Петербург. В Северной столице – 9 794 заражения.
На втором месте – Москва. Здесь выявили 5 664 случая.
На третьей строчке –
Красноярский край. Здесь положительные результаты теста на коронавирус получили 5 473 человека.
За все время в России от ковида умерло 347 816 человек. Подхватили коронавирус 15 795 570, выздоровело 12 836 228 заболевших.
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