За последние 24 часа ковидом заразились 137 642 человека

Столичный оперштаб обнародовал последние данные по коронавирусу в Москве и России. От ковида за истекшие сутки погибло еще 785 человек. Медики зафиксировали 137 642 случая заражения. Вылечить врачам удалось 179 203 пациентов.

Первую строчку ковидного рейтинга занимает Петербург. В Северной столице – 9 794 заражения.

На втором месте – Москва. Здесь выявили 5 664 случая.

На третьей строчке – Красноярский край. Здесь положительные результаты теста на коронавирус получили 5 473 человека.



За все время в России от ковида умерло 347 816 человек. Подхватили коронавирус 15 795 570, выздоровело 12 836 228 заболевших.