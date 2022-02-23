Статистика по коронавирусу в России на 23 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 23 февраля
Фото: pixabay.com
За последние 24 часа ковидом заразились 137 642 человека

Столичный оперштаб обнародовал последние данные по коронавирусу в Москве и России. От ковида за истекшие сутки погибло еще 785 человек. Медики зафиксировали  137 642 случая заражения. Вылечить врачам удалось  179 203 пациентов.

Первую строчку ковидного рейтинга занимает Петербург. В Северной столице – 9 794 заражения.

На втором месте – Москва. Здесь выявили 5 664 случая.

На третьей строчке – Красноярский край. Здесь положительные результаты теста на коронавирус получили 5 473 человека.

За все время в России от ковида умерло 347 816 человек. Подхватили коронавирус 15 795 570, выздоровело 12 836 228  заболевших.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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