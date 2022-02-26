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За минувшие сутки коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 122 995 человек в России. От последствий инфекции погибло 793 россияна, излечились 181 343. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению ковида в стране.
Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге – там обнаружили 7 409 инфекционных случаев. Прирост в Москве составил 3 947 за день. В Московской области зафиксировали еще 2 448 больных.
Общее число заразившихся в России с начала пандемии доросло до 16 175 023. Всего от последствий ковида скончались 350 158 человек, а выздоровели 13 321 314.
Накануне в Москве были отменены некоторые ограничительные меры, введенные в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.
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