Всего количество заболевших перевалило за 16 миллионов

За минувшие сутки коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 122 995 человек в России. От последствий инфекции погибло 793 россияна, излечились 181 343. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению ковида в стране.

Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге – там обнаружили 7 409 инфекционных случаев. Прирост в Москве составил 3 947 за день. В Московской области зафиксировали еще 2 448 больных.

Общее число заразившихся в России с начала пандемии доросло до 16 175 023. Всего от последствий ковида скончались 350 158 человек, а выздоровели 13 321 314.

Накануне в Москве были отменены некоторые ограничительные меры, введенные в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.