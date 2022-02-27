Инфекция унесла жизни еще 769 человек

Несмотря на то, что сегодня все внимание мирового сообщества приковано к спецоперации России по спасению Донбасса, во всех странах продолжает буйствовать опасное коронавирусное заболевание. COVID-19 явно ушел с первых полос информационных изданий, однако от этого не перестал быть очень опасным. Только за прошедшие сутки в нашей стране вирус подцепили 116 093 человека.



Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге. Медицинские специалисты Северной столицы выявили 6 442 новых носителя инфекции. На втором месте расположилась Свердловская область, там заболели еще 4 616 местных жителей. Замыкает тройку антилидеров Самарская область. В этом российском регионе заразились еще 4 211 человек.

Вопреки тяжелым условиям, врачи продолжают самоотверженно сражаться с распространением инфекционного заболевания. За минувшие сутки медикам удалось вылечить 137 596 человек, за все время эпидемии были спасены 13 458 910 жителей нашей страны.

Однако люди продолжают умирать. За прошедшие 24 часа вирус оборвал жизненные пути 769 граждан. За весь период распространения инфекции по территории нашей страны умерли 350 927 человек.