Вирус оборвал жизни 781 человека

Эпидемиологическая обстановка в российском государстве постепенно стабилизируется. Многие профильные эксперты говорят о том, что в ближайшее время коронавирусная инфекция может отступить. Однако, пока люди продолжают заражаться. Так, по данным, которые предоставили эксперты специализированного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедший день в России заразились еще 93 026 местных жителей.



Больше всего людей заболели в Свердловской области. В этом регионе общее число зараженных пополнили еще 4 797 человек. На втором месте расположилась Самарская область, здесь медицинские специалисты обнаружили 3 874 новых носителя COVID-19. На третьем месте – Санкт-Петербург, там заболели еще 3 562 местных жителя.

Медики Российской Федерации делают все возможное для того, чтобы снизить риски летальных исходов у зараженных пациентов. Так, за минувшие 24 часа в нашей стране полностью вылечились 170 689 человек. Всего медицинским специалистам удалось поставить на ноги 14 102 684 россиянина.

К несчастью, коварная инфекция продолжает убивать наших сограждан. За вчерашний день вирус оборвал жизненные пути 781 человека. За все время буйства пандемии COVID-19 послужил причиной смерти 354 011 россиян.

К слову, сегодня стало известно, что с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов. Указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин, передает "Радио 1".