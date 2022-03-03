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В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды вместе с остальными ограничениями противоэпидемиологического характера в сфере массовой культуры и иных развлечений.
Так, региональные власти снимают ранее действовавшие запреты в сфере общественного питания, культурных учреждений и иных местах. Однако для людей возрастом от 60 лет с хроническими заболеваниями действуют рекомендации по соблюдению домашнего режима.
В регионе, тем не менее, продолжает действовать правило обязательного ношения медицинских масок с необходимостью соблюдения социальной дистанции, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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