Власти Подмосковья отменяют QR-коды

Основные правила в виде ношения масок и соблюдения дистанции все еще в силе

В Московской области с 4 марта отменяются QR-коды вместе с остальными ограничениями противоэпидемиологического характера в сфере массовой культуры и иных развлечений.

Так, региональные власти снимают ранее действовавшие запреты в сфере общественного питания, культурных учреждений и иных местах. Однако для людей возрастом от 60 лет с хроническими заболеваниями действуют рекомендации по соблюдению домашнего режима.

В регионе, тем не менее, продолжает действовать правило обязательного ношения медицинских масок с необходимостью соблюдения социальной дистанции, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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