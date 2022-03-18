Из-за вируса из жизни ушли 524 россиянина

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением болезни в нашей стране, за минувшие 24 часа количество новых заражений составило 34 442. При этом вылечиться от болезни смогли 105 064 человека. Однако не всем удается побороть коварный вирус. За последний день из жизни ушли 524 пациента, у которых был подтвержден ковид.

Первое место по количеству заражений снова заняла Свердловская область. В этом регионе вирус диагностировали у 1776 человек. На второй строчке расположился Санкт-Петербург с 1486 случаями. Замыкает рейтинг антилидеров Ростовская область. Здесь коронавирусом заболели 1215 человек.

За все время пандемии в России выявили 17 518 699 случаев заражения COVID-19. Медикам удалось вылечить от вируса 16 039 709 человек, а количество летальных исходов от болезни составило 363 563.