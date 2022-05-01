Скончались 147 человек

Оперативный штаб опубликовал федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России на 1 мая. Так, за сутки заразились еще 7 047 человек, выздоровели 8 733, скончались 147.

Первое место среди российских городов остается за Москвой, где выявили 455 случаев. Далее идут Петербург с Московской областью – по 421 и 307 заболевших за день.

С начала пандемии болезнь в стране перенес 18 189 401 человек, умер 376 031, выздоровели 17 548 718 россиян.