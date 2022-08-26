Жители нашей страны продолжают умирать от коварной инфекции

Эпидемиологическую обстановку в России нельзя назвать стабильной. Ежедневный прирост новых заболевших вызывает серьезные опасения у профильных специалистов и простых жителей страны. Так, только за прошедший день в России обнаружили еще 46 452 инфицированных COVID-19 жителей.



Наиболее остро проблема с распространением заразы стоит в Златоглавой. В Москве число инфицированных пополнили 7 602 человека. В Санкт-Петербурге также сложная эпидемиологическая обстановка, за сутки обнаружили 4 435 новых носителей COVID-19. На третьем месте расположилась Московская область, там заболели 2 879 местных жителей.

К сожалению, за прошедший день коварная инфекция унесла жизнь 81 пациента. За тот же период медики избавили от заболевания 33 709 человек.