Статистика по коронавирусу в России на 26 августа

Статистика по коронавирусу в России на 26 августа
Фото: www.unsplash.com
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Жители нашей страны продолжают умирать от коварной инфекции

Эпидемиологическую обстановку в России нельзя назвать стабильной. Ежедневный прирост новых заболевших вызывает серьезные опасения у профильных специалистов и простых жителей страны. Так, только за прошедший день в России обнаружили еще 46 452 инфицированных COVID-19 жителей.

Наиболее остро проблема с распространением заразы стоит в Златоглавой. В Москве число инфицированных пополнили 7 602 человека. В Санкт-Петербурге также сложная эпидемиологическая обстановка, за сутки обнаружили 4 435 новых носителей COVID-19. На третьем месте расположилась Московская область, там заболели 2 879 местных жителей.

К сожалению, за прошедший день коварная инфекция унесла жизнь 81 пациента. За тот же период медики избавили от заболевания 33 709 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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