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Эпидемиологическую обстановку в России нельзя назвать стабильной. Ежедневный прирост новых заболевших вызывает серьезные опасения у профильных специалистов и простых жителей страны. Так, только за прошедший день в России обнаружили еще 46 452
инфицированных COVID-19 жителей.
Наиболее остро проблема с распространением заразы стоит в Златоглавой. В Москве число инфицированных пополнили 7 602 человека. В Санкт-Петербурге также сложная эпидемиологическая обстановка, за сутки обнаружили 4 435 новых носителей COVID-19. На третьем месте расположилась Московская область, там заболели 2 879 местных жителей.
К сожалению, за прошедший день коварная инфекция унесла жизнь 81 пациента. За тот же период медики избавили от заболевания 33 709 человек.
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