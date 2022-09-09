Статистика по коронавирусу в России на 9 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 9 сентября
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Инфекция продолжает буйствовать

Заметное ухудшение эпидемиологической обстановки на территории нашей страны вызвало понятные опасения у профильных специалистов и обычных граждан. Люди опасаются, что правительству придется вновь ввести карантинные ограничения. Известно, что за прошедший день в России обнаружили 52 106 новых носителей COVID-19.

При этом чаще всего заболевают жители Белокаменной. Московские медики отчитались о 6 525 новых зараженных. На втором месте – Культурная столица, среди петербуржцев обнаружено 3 315 новых носителей инфекции. На третьем месте – Подмосковье, там заболели еще 2 125 человек.

Тем временем, доктора не покладая рук спасают жизни заболевших. За сутки им удалось вылечить 51 086 человек. К сожалению, жизненные пути 96 пациентов оборвались из-за COVID-19.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Антироссийские санкции поставили всю Европу на колени - премьер Венгрии

Такие времена ЕС еще не переживал

"Гнусное поведение": на Западе взбесились из-за появления у России нового партнера

Эксперты оценили перспективы отношений между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей