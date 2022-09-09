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Заметное ухудшение эпидемиологической обстановки на территории нашей страны вызвало понятные опасения у профильных специалистов и обычных граждан. Люди опасаются, что правительству придется вновь ввести карантинные ограничения. Известно, что за прошедший день в России обнаружили 52 106
новых носителей COVID-19.
При этом чаще всего заболевают жители Белокаменной. Московские медики отчитались о 6 525 новых зараженных. На втором месте – Культурная столица, среди петербуржцев обнаружено 3 315 новых носителей инфекции. На третьем месте – Подмосковье, там заболели еще 2 125 человек.
Тем временем, доктора не покладая рук спасают жизни заболевших. За сутки им удалось вылечить 51 086 человек. К сожалению, жизненные пути 96 пациентов оборвались из-за COVID-19.
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