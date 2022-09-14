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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что ковид можно отличить от гриппа лишь с помощью специальных исследований.
Конечно, быстрее всего не морочить себе голову и сделать экспресс-тест, однако те, кто гарантированно готовы сидеть безвылазно дома в ожидании медиков, могут попробовать решить эту разгадку
Правда, однако, в том, что у обоих заболеваний идентичная симптоматика. Для точной обстановки требуется исследование. По клинической картине ничего конкретного сказат нельзя, и именно поэтому требуется обследование.
"Симптомы схожие у большинства людей. Подавляющее большинство случаев коронавируса легкие, и, соответственно, отличить в этом случае COVID-19 от гриппа невозможно", – указал специалист.
Остается один выход: сдать ПЦР с тестом на антиген. Если человек выздоровел и решил узнать, как обстоят дела с иммунитетом, необходимо сдать тест на антитела.
Ранее медик дал рекомендации, необходимые для того, чтобы не подхватить простуду осенью.
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