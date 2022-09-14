Как отличить COVID-19 от гриппа

Как отличить COVID-19 от гриппа
Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Без врача ничего не выйдет

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что ковид можно отличить от гриппа лишь с помощью специальных исследований.

Конечно, быстрее всего не морочить себе голову и сделать экспресс-тест, однако те, кто гарантированно готовы сидеть безвылазно дома в ожидании медиков, могут попробовать решить эту разгадку

Правда, однако, в том, что у обоих заболеваний идентичная симптоматика. Для точной обстановки требуется исследование. По клинической картине ничего конкретного сказат нельзя, и именно поэтому требуется обследование.

"Симптомы схожие у большинства людей. Подавляющее большинство случаев коронавируса легкие, и, соответственно, отличить в этом случае COVID-19 от гриппа невозможно", – указал специалист.

Остается один выход: сдать ПЦР с тестом на антиген. Если человек выздоровел и решил узнать, как обстоят дела с иммунитетом, необходимо сдать тест на антитела.

Ранее медик дал рекомендации, необходимые для того, чтобы не подхватить простуду осенью.

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