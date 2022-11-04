Статистика по коронавирусу в России на 4 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 4 ноября
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Люди продолжают заражаться вирусом

Постепенно ситуация с распространением пресловутой коронавирусной инфекции по территории нашей страны стабилизируется. Однако люди все еще заражаются, поэтому россиянам стоит быть бдительными и выполнять все профилактические предписания. Как сообщили в профильном штабе, за минувшие сутки в нашей стране COVID-19 заразились еще 6 149 человек.

Больше всего инфицированных, по печальной традиции, в российской столице. За вчерашний день в Москве обнаружили 757 заболевших. Следом идет Санкт-Петербург, врачи Северной столицы отчитались о 407 случаях заболевания. На третьем месте – Свердловская область, там заболели 392 человека.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 9 259 пациентов. К сожалению, за тот же период от вируса скончался 71 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Еще одна страна признала Россию "террористическим" государством

Всего такое решение приняли шесть государств

США готовят страшную месть России за обход санкций

Опыт у Белого дома богатый

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей