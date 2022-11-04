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Постепенно ситуация с распространением пресловутой коронавирусной инфекции по территории нашей страны стабилизируется. Однако люди все еще заражаются, поэтому россиянам стоит быть бдительными и выполнять все профилактические предписания. Как сообщили в профильном штабе, за минувшие сутки в нашей стране COVID-19 заразились еще
6 149
человек.
Больше всего инфицированных, по печальной традиции, в российской столице. За вчерашний день в Москве обнаружили 757 заболевших. Следом идет Санкт-Петербург, врачи Северной столицы отчитались о 407 случаях заболевания. На третьем месте – Свердловская область, там заболели 392 человека.
При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 9 259 пациентов. К сожалению, за тот же период от вируса скончался 71 человек.
Всего такое решение приняли шесть государств