Суточный прирост больных уменьшается

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, по данным на 7 ноября, составили 4 421. Было госпитализировано еще 496 граждан, у которых подтвердилось наличие ковида. За минувшие сутки выздоровело 4 944 пациентов, а 61 погиб от последствий болезни, сообщает Оперативный штаб по COVID-19 в России.

В Москве выявили 590 новых случаев инфекции, в Подмосковье суточное количество заражений составило 133. В Санкт-Петербурге было выявлен еще 351 человек, у которого нашли ковид

Всего в стране обнаружили более 21,4 млн заражений с начала пандемии. Из них 20,8 млн составляют выздоровления, а 390 тыс – смертельные исходы.

По данным представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, в стране наблюдается тенденция к снижению циркуляции коронавируса, сообщает RT.